Хачатурянц считает, что цифра "7" принесет ему удачу на посту главы РПЛ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что ему нравится быть седьмым главой лиги и цифра "7" принесет ему удачу. Об этом Хачатурянц рассказал на пресс-конференции.

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц в понедельник был единогласно избран на пост президента РПЛ. Он стал седьмым руководителем в истории РПЛ после Виталия Мутко (2001-2003), Валерия Филатова (2003, и. о.), Евгения Гинера (2003-2004), Юрия Заварзина (2004-2006), Михаила Воронцова (2006-2007) и Сергея Прядкина (2007-2021). Выборы главы лиги прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ, Хачатурянц был единственным кандидатом. На этом посту он сменил Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года.

"Мне очень нравится цифра "7", может, с нее все удачно начнется, - сказал Хачатурянц. - На собрании я рассказал, как прошел аудит, за этот месяц был завершен аудит компании. Его результаты для некоторых, может быть, были неожиданными, что с этим делать, понятно".

"Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама концепция, сама программа развития - более серьезный документ, который требует согласования с клубами. Договорились, что в трехмесячный срок получим обратную связь. Мы хотели взять амбициозные задачи, это 20% от того, что бы мы хотели представить в стратегии", - добавил Хачатурянц.

Хачатурянцу 53 года, он занимает пост руководителя судейского комитета РФС с ноября 2019 года. Хачатурянц является председателем экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. С 2020 года он входит в исполнительный комитет РФС. Хачатурянц награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.