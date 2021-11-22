Хачатурянц попросит клубы РПЛ, чтобы у него было право голоса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц попросит право голоса на голосовании клубов лиги. Об этом Хачатурянц заявил на пресс-конференции.

Ашот Хачатурянц в понедельник был единогласно избран на пост президента РПЛ. Выборы главы лиги прошли на заседании общего собрания клубов РПЛ, Хачатурянц был единственным кандидатом. На этом посту он сменил Сергея Прядкина, который возглавлял лигу с ноября 2007 года по октябрь 2021 года.

"Я буду просить клубы о том, чтобы у меня был 17-й голос, - сказал Хачатурянц. - Мне кажется, это имеет значение. Это не вопрос статуса, это важно для всего футбольного сообщества - является ли президент РПЛ голосующим или нет. Считаю, что будет правильно, если мой голос будет считаться наравне с голосами клубов РПЛ".