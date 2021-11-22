Хачатурянц: РПЛ заинтересована в переносе матчей перед стыковыми играми на чемпионат мира

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) заинтересована в переносе матчей 22-го тура чемпионата в преддверии выступления сборной России в плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявил президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

16 ноября Хачатурянц заявил ТАСС о том, что поступило предложение перенести 22-й тур чемпионата страны в интересах сборной России. 22 ноября генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам о том, что клубы премьер-лиги поддержали данную идею, не став уточнять сроки, в которые пройдут перенесенные игры. Предварительно указанные матчи должны были состояться 19-20 марта.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы наша сборная удачно сыграла в стыках. Перенос куда - зависит от того, как клубы сыграют в еврокубках. У нас есть три варианта", - сказал Хачатурянц.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Для попадания на мировое первенство в Катаре команде предстоит принять участие в раунде плей-офф квалификации и обыграть двух соперников. Жеребьевка этой стадии отбора на чемпионат мира состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта, финальные - 28-29 марта.