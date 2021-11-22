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КХЛ

СМИ: хоккеист СКА Юханссон вернется в шведскую "Фрёлунду" по окончании сезона

Вратарь уже достиг договоренности о подписании контракта с клубом
Ларс Юханссон Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Ларс Юханссон
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 ноября. Вратарь санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Ларс Юханссон по окончании сезона перейдет в шведскую "Фрёлунду". Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

По информации источника, швед уже достиг договоренности о подписании контракта с клубом по окончании нынешнего сезона. Сообщается, что такое решение голкипер принял, опираясь на желание своей семьи. Юханссон уже выступал за "Фрёлунду" с 2013 по 2016 год, в составе которой стал чемпионом Швеции.

Юханссону 34 года, также он выступал в шведских "Муре" и "Вестеросе", клубе Американской хоккейной лиги "Рокфорд". В КХЛ дебютировал в 2017 году в составе московского ЦСКА, в котором играл до 2021 года. В 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина. В СКА выступает с июля. Всего в КХЛ голкипер провел 145 игр.

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