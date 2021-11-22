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Летние олимпийские виды спорта

CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста Хакимова

Спортивный арбитражный суд пришел к выводу, что предоставленных доказательств недостаточно для подтверждения вины спортсмена

ТАСС, 22 ноября. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова, отменив дисквалификацию спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

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Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре 2020 года на пять лет. В ходе расследования было установлено, что спортсмен через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года. Бадминтонист не согласился с решением международной федерации и подал апелляцию в CAS.

"CAS удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова против BWF в отношении решения, вынесенного 18 ноября 2020 года, в котором он был признан виновным в нарушении кодекса федерации. Хакимов обвинялся в организации договорных матчей и был отстранен от участия в соревнованиях на пять лет. После тщательного изучения всех предоставленных доказательств комиссия CAS пришла к выводу, что их недостаточно для подтверждения вины, следовательно, Хакимов не подлежит наказанию. Теперь игрок имеет право участвовать в соревнованиях, связанных с бадминтоном", - говорится в заявлении CAS.

Хакимову 33 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.

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