CAS отменил пятилетнюю дисквалификацию российского бадминтониста Хакимова

Хакимов был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона (BWF) в ноябре 2020 года на пять лет. В ходе расследования было установлено, что спортсмен через третьих лиц предлагал делать ставки на результаты матчей командного чемпионата Европы в Казани 2018 года. Бадминтонист не согласился с решением международной федерации и подал апелляцию в CAS.

"CAS удовлетворил апелляцию российского бадминтониста Никиты Хакимова против BWF в отношении решения, вынесенного 18 ноября 2020 года, в котором он был признан виновным в нарушении кодекса федерации. Хакимов обвинялся в организации договорных матчей и был отстранен от участия в соревнованиях на пять лет. После тщательного изучения всех предоставленных доказательств комиссия CAS пришла к выводу, что их недостаточно для подтверждения вины, следовательно, Хакимов не подлежит наказанию. Теперь игрок имеет право участвовать в соревнованиях, связанных с бадминтоном", - говорится в заявлении CAS.

Хакимову 33 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.