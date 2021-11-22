Матч "Спартак" - "Йокерит" начался с драки с участием четырех хоккеистов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Спартаком" и "Йокеритом" начался с драки, в которой приняли участие по два игрока с каждой стороны. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Драка началась спустя две секунды после стартового вбрасывания. В ней приняли участие Олег Евенко и Никита Соколов от "Спартака", а также Марко Анттила и Маркус Хянникяйнен от "Йокерита". Все игроки получили по пять минут штрафа.

Идет первый период, счет 2:0 в пользу "Йокерита".