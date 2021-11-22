Директор "Челси" Грановская стала лучшим менеджером Европы по версии Tuttosport

ТАСС, 22 ноября. Директор английского клуба "Челси" россиянка Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером Европы 2021 года по версии итальянского издания Tuttosport. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

По мнению Tuttosport, деятельность Грановской помогла английскому клубу добиться победы в Лиге чемпионов. В финале "Челси" выиграл у английского "Манчестер Сити" со счетом 1:0. В материале ее называют "архитектором "Челси" и "королевой английского футбола".

Лучшим футболистом Европы по версии издания признан нападающий германской "Баварии" поляк Роберт Левандовский.

Грановской 46 лет, она стала представителем владельца "Челси" Романа Абрамовича в 2010 году. В июне 2013 года россиянка вошла в совет директоров английского клуба.