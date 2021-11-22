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Летние олимпийские виды спорта

Путин поздравил россиян Лисицына и Макарского с победами на ЧМ по прыжкам на батуте

Сборная России стала первой в медальном зачете по итогам соревнований

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян Александра Лисицына и Василия Макарского с победами на чемпионате мира по прыжкам на батуте 2021 года в Баку (Азербайджан). Поздравительные телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

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Президент отметил, что Лисицын, завоевавший золотую медаль в соревнованиях на акробатической дорожке, продемонстрировал "по-настоящему бойцовский характер", одержав яркую победу. "Убежден, что столь впечатляющий успех вдохновит вас на покорение новых спортивных вершин", - добавил он.

В поздравлении Макарскому, занявшему первое место в дисциплине "двойной минитрамп", Путин подчеркнул, что спортсмен отлично подготовился к соревнованиям, продемонстрировал незаурядное мастерство, собранность и волю. "Своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы прыжков на батуте", - отметил глава государства.

По итогам соревнований сборная России заняла первое место в медальном зачете. Вторыми стали представители Китая, третье место заняли британские спортсмены.

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Путин, Владимир ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
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