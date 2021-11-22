Врач: травма не помешает чемпионке мира по лыжным гонкам Сундлинг выступить на Олимпиаде

ТАСС, 22 ноября. Двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Йонна Сундлинг пропустит месяц из-за растяжения связок руки и сможет выступить на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил врач сборной Швеции Ян Валль, которого цитирует газета Aftonbladet.

Шведка получила травму после падения в спринтерской гонке на турнире в Елливаре в минувшие выходные. Сообщается, что Сундлинг сразу же была отправлена в больницу. Таким образом, она не выступит на первом этапе Кубка мира, который пройдет в финской Руке 26-28 ноября. Медицинское обследование выявило у спортсменки растяжение связок руки.

"Примерные сроки восстановления - четыре недели, - сказал Валль, подчеркнув, что травма не угрожает ее выступлению на Олимпиаде в Пекине. - Если все пойдет по плану, то она выступит на Олимпийских играх".

"Я сохраняю спокойствие, буду выполнять другую работу на тренировках, - сказала лыжница. - Не думаю о том, когда смогу снова выйти на старт".

Сундлинг 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира. На мировом первенстве в 2021 году в германском Оберстдорфе она стала лучшей в командном спринте и в спринте классическим стилем. Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.