Российский вратарь "Вашингтона" Самсонов признан второй звездой недели в НХЛ

ТАСС, 22 ноября. Российский голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

24-летний Самсонов в двух играх с "Лос-Анджелесом" (2:0) и "Сан-Хосе" (4:0) не пропустил ни одной шайбы, отразив 56 бросков.

Первой звездой недели стал американский нападающий "Калгари" Джонни Годро. В четырех играх форвард набрал семь очков (4 гола + 3 результативные передачи), забросив две победные шайбы. Третьей звездой был признан канадский защитник "Колорадо" Кейл Макар, набравший 5 (3+2) очков в двух встречах.

Самсонов выступает за "Вашингтон" с 2019 года. Он был выбран столичным клубом на драфте 2015 года под общим 22-м номером. В Континентальной хоккейной лиге голкипер выступал за магнитогорский "Металлург", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2016 года. Самсонов является серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира в составе сборной России.