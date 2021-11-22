Барышева: вопрос по въезду российских конькобежцев в США должен быть скоро улажен

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Американская сторона обещала в скором времени решить вопросы по въезду сборной России по конькобежному спорту в США для участия в этапе Кубка мира. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря. Российские конькобежцы пока не могут вылететь в США из Нидерландов из-за проблем с въездом.

"Кроме того, что они покинули транзитную зону и пошли ночевать в отель в Амстердаме, больше ничего не поменялось. Мы получили обратную связь от американской стороны, она обещала в кратчайшие сроки решить эту проблему, - сказала Барышева. - Сказали, что им нужно чуть-чуть времени, чтобы утрясти организационные вопросы с федеральным органом. Поэтому мы сегодня никуда не летим, надеемся, что полетим завтра".

Основная часть команды находится в Амстердаме, три человека - в Москве. "Это один из ключевых этапов отбора как для формирования состава на Олимпиаду, так и для завоевания олимпийских путевок. Ребята мотивированы, и такие сложности должны положительно повлиять на командный дух", - отметила Барышева.