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ATP

СМИ: теннисистов будут штрафовать за поддельные документы о вакцинации от коронавируса

За фальсификацию данных будет предусмотрен штраф в размере $100 тыс. или дисквалификация на срок до трех лет
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 22 ноября. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) намерена штрафовать или отстранять от соревнований игроков, предоставивших поддельные данные о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

В письме ATP, на которое ссылается источник, сообщается, что за фальсификацию данных о вакцинации будет предусмотрен штраф в размере $100 тыс. или дисквалификация на соревнования под эгидой организации на срок до трех лет. В письме отмечается, что подтверждение вакцинации будет требоваться только в тех странах, где она обязательна.

Ранее директор Australian Open Крейг Тайли сообщил в интервью телеканалу Nine Network, что для участия в турнире теннисисты обязаны будут предоставить документ о вакцинации. Турнир должен пройти в Мельбурне с 17 по 30 января 2022 года.

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