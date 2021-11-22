Тренер "Спартака" назвал драку в начале матча с "Йокеритом" игровым моментом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Драка на первых секундах матча Континентальной хоккейной лиги между "Спартаком" и "Йокеритом" была игровым моментом, элемента мести за травму Андрея Локтионова не было. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

"Спартак" уступил "Йокериту" в понедельник со счетом 1:6. На первых секундах после вбрасывания в драке приняли участие по два игрока из каждой команды.

"Нет, это игровой момент, может, кто-то кому-то что-то сказал. В хоккее испокон веков были драки: мы не плюшевые мишки, это чистая игровая ситуация. Это же не женский хоккей, где столкновения запрещены", - сказал Миронов.

В предыдущем матче этих команд в субботу в Хельсинки травму получил Локтионов. "Травма у него на долгий срок. Ведущий игрок команды, и с его отсутствием у нас все слегка посыпалось и не было времени наиграть новую тройку. [Андре] Петтерсона поставили на его место, но заменить он Локтионова не смог", - отметил Миронов.

По словам главного тренера "Спартака", ничего из запланированного на матч не было выполнено. "Была другая команда, не то что в Хельсинки. Завтра будем разбираться с командой, что произошло", - подчеркнул Миронов.

В "Йокерите" рады приходу Меньшикова

Главный тренер "Йокерита" Лаури Мярьямяки отказался комментировать ситуацию с дракой. "Мы не ожидали результата в предыдущем матче и провели потом собрание, на котором обсудили случившееся", - отметил он.

Перед этой игрой было объявлено о подписании "Йокеритом" контракта с защитником Виталием Меньшиковым. "Мы не знали, что он первый россиянин в "Йокерите", не обращали внимание на национальность, и главное, чтобы он был хорошим игроком. Рады, что смогли найти такого разностороннего игрока, который хорошо бросает. Нам нужен жесткий хоккеист, учитывая травмы наших игроков", - отметил Мярьямяки.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с "Куньлунь Ред Стар" 25 ноября. "Йокерит" днем ранее в гостях встретится с ярославским "Локомотивом".