Чемпионат мира по настольному теннису стартует во вторник в США

ТАСС, 23 ноября. Чемпионат мира по настольному теннису начнется 23 ноября в американском Хьюстоне. В составе сборной России на турнире выступят два теннисиста в мужском одиночном разряде, четыре спортсменки в женском одиночном разряде, одна мужская, три женские и две смешанные пары.

Чемпионат мира в Хьюстоне станет первым, который Международная федерация настольного тенниса проведет в новом формате. Он представляет собой региональные и континентальные стадии отбора, по итогам которых 128 мужчин и женщин в одиночных соревнованиях, 64 мужские, женские и смешанные пары выступят в финальном этапе. В борьбе за проведение турнира Хьюстон выиграл у марокканского Агадира, чемпионат мира впервые пройдет за пределами Европы и Азии.

Китайцы Ма Лун, который выиграл три последних турнира и Олимпиаду в Токио в мужском разряде, Лю Шивэнь, ставшая чемпионкой мира в женском одиночном разряде, и Сюй Синь, победивший в соревнованиях смешанных пар, не смогут защитить свои титулы в Хьюстоне, поскольку сборная Китая решила послать на турнир молодых игроков с прицелом на Олимпийские игры 2024 года.

Российские теннисисты из-за санкций, наложенных Спортивным арбитражным судом, выступят в Хьюстоне под флагом с аббревиатурой национальной федерации. У мужчин сыграют Владимир Сидоренко и Кирилл Скачков, который также выступит в миксте с Ольгой Воробьевой, а Сидоренко - с Марией Тайлаковой. У женщин в одиночном разряде, помимо Воробьевой и Тайлаковой, выступят Яна Носкова и Полина Михайлова. В мужском парном разряде сыграют Лев Кацман и Максим Гребнев, у женщин - Носкова и Воробьева, а также Елизавета Абрамян и Наталья Малинина.

В 2003 году чемпионат мира выиграл австриец Вернер Шлагер, он является последним спортсменом не из Китая, завоевавшим золотую медаль. У женщин в 1993 году победила Хен Джонхва из Южной Кореи. Советские спортсмены брали золото лишь в женском парном разряде (Зоя Руднова и Светлана Федорова-Гринберг в 1969 году) и миксте, где Татьяна Фердман и Станислав Гомозков в 1975 году в финале обыграли своих партнеров по сборной СССР Эльмиру Антонян и Саркиса Сархаяна.