Гол Тренина принес "Нэшвиллу" победу над "Анахаймом" в матче НХЛ

ТАСС, 23 ноября. "Нэшвилл" со счетом 3:2 обыграл "Анахайм" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Нэшвилла" шайбы забросили Райан Джохансен (13-я минута), Микаэль Гранлунд (36), Яков Тренин (53). В составе "Анахайма" отличились Рикард Ракелль (26), Джейми Драйсдейл (44).

Тренин забросил вторую шайбу в нынешнем регулярном чемпионате, также он отметился голевой передачей, которая стала для него третьей в 18 играх.

"Нэшвилл" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 21 очко в 18 матчах. "Анахайм" с 23 очками идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче "Нэшвилл" сыграет дома против "Вегаса", "Анахайм" на выезде встретится с "Колорадо". Обе игры пройдут 25 ноября.

В другом матче игрового дня "Сент-Луис" обыграл "Вегас" со счетом 5:2, в составе победителей двумя голевыми передачами отметился Владимир Тарасенко, его одноклубник Клим Костин отдал один результативный пас.