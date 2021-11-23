Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, ноября. "Колорадо" со счетом 7:5 обыграл "Оттаву" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У "Колорадо" шайбы забросили Валерий Ничушкин (1-я минута), Кейл Макар (14, 43), Девон Тейвз (34), Микко Рантанен (50), Алекс Ньюхук (59), Назем Кадри (60, в пустые ворота). В составе "Оттавы" отличились Закари Сэнфорд (13, 37, 46), Артем Зуб (20), Джош Норрис (42).
Ничушкин забросил третью шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего две передачи в шести матчах. Зуб забил первый гол в нынешнем регулярном чемпионате, также он отдал пять результативных передач за 16 игр.
"Оттава" набрала девять очков в 16 матчах и занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона, канадский клуб не играл с 15 ноября из-за вспышки коронавируса в команде, следующий матч он проведет 25 ноября на выезде против "Сан-Хосе". "Колорадо" идет пятым в Центральном дивизионе с 19 очками за 15 игр, 25 ноября команда примет "Анахайм".