Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Ничушкин забросил третью шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего две передачи в шести матчах. Зуб забил первый гол в нынешнем регулярном чемпионате, также он отдал пять результативных передач за 16 игр.

"Оттава" набрала девять очков в 16 матчах и занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона, канадский клуб не играл с 15 ноября из-за вспышки коронавируса в команде, следующий матч он проведет 25 ноября на выезде против "Сан-Хосе". "Колорадо" идет пятым в Центральном дивизионе с 19 очками за 15 игр, 25 ноября команда примет "Анахайм".