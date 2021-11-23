Семшов надеется, что "Зенит" победит "Мальмё" в матче Лиги чемпионов

Матч "Мальмё" - "Зенит" пройдет 23 ноября в Швеции. Начало игры - в 23:00 мск. Во втором туре группового этапа "Зенит" на своем поле победил "Мальмё" со счетом 4:0.

"Любая уважающая себя команда после разгромного поражения делает выводы, поэтому, конечно, игра будет другой, - сказал Семшов. - Безусловно, "Зенит" находится в хорошей форме, это плюс. К тому же, мы видели, как "Мальмё" играл с "Челси", где преимущество английского клуба было безоговорочным. Игра будет непростой, но надеюсь, что "Зенит" победит, потому что класс игроков у них выше, чем у "Мальмё".

"При своих болельщиках "Мальмё" захочет добиться положительного результата. Но "Зенит" настолько уверен в себе в последнее время, думаю, что если будет полная самоотдача, а по-другому не может быть, потому что это Лига чемпионов, полная концентрация, то не должно быть никаких проблем. Думаю, что "Зенит" с полной ответственностью подойдет к игре, команда должна занять третье место, чтобы играть весной в еврокубках", - добавил Семшов.

"Зенит" занимает третье место в группе Н, набрав 3 очка в 4 матчах. "Мальмё" не имеет очков и располагается на четвертой позиции. Итальянский "Ювентус" (12) и английский "Челси" (9) занимают первое и второе места соответственно, они проведут матч также во вторник. Команды, занявшие первое и второе места в группе, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, третья команда в группе продолжит борьбу в Лиге Европы.