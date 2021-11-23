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НХЛ

Шайба Барабанова в овертайме принесла "Сан-Хосе" победу над "Каролиной" в матче НХЛ

Российский форвард стал второй звездой матча
Александр Барабанов ("Сан-Хосе") AP Photo/Tony Avelar
Описание
Александр Барабанов ("Сан-Хосе")
© AP Photo/Tony Avelar

ТАСС, 23 ноября. "Сан-Хосе" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Каролину" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Сан-Хосе" шайбы забросили Кевин Лабанк (44-я минута) и Александр Барабанов (62). В составе "Каролины" отличился Энтони Д'Анджело (22).

В первом периоде Барабанов попал под жесткий силовой прием от форварда "Каролины" Нино Нидеррайтера. Российский нападающий ушел в раздевалку, но во втором периоде сумел вернуться на площадку.

Барабанов был признан второй звездой матча, он забросил третью шайбу в текущем сезоне. Также на счету россиянина пять результативных передач в 13 матчах.

"Сан-Хосе" занимает пятую строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в активе 19 очков после 18 встреч. "Каролина" возглавляет таблицу Столичного дивизиона с 29 очками в 17 играх.

В следующем матче "Сан-Хосе" примет "Оттаву", "Каролина" на выезде сыграет с "Сиэтлом", обе игры состоятся 25 ноября.

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