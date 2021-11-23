Гимнаст Далалоян намерен приступить к тренировкам в январе

ТАСС, 23 ноября. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян планирует приступить к полноценным тренировкам с января и начать подготовку к Олимпиаде в Париже 2024 года. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие. Спустя три месяца он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл на Олимпиаде в Токио золото в командном многоборье.

"Я попросил дать мне небольшой отгул, и меня поняли. С января я собираюсь приступить к полноценным тренировкам и отвечаю с полной уверенностью: "Да, я буду продолжать!" Я приложу максимум усилий, чтобы добраться до Парижа-2024", - написал гимнаст.

Далалояну 25 лет, в его активе золотая медаль Олимпийских игр в Токио, три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды чемпионатов мира, пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали европейских первенств.