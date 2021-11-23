Всероссийская федерация плавания следит за ситуацией с задержанием тренера Ильина

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) отслеживает ситуацию, связанную с задержанием заслуженного тренера России Александра Ильина. Об этом ТАСС сообщил президент ВФП Владимир Сальников.

В понедельник подопечная Ильина трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова на своей странице в "Инстаграм" опубликовала видео с задержанием тренера в аэропорту Пулково. Спортсменка написала, что специалиста задержали из-за отказа надеть маску.

"Мы следим за ситуацией, она неприятная. Как только у нас будет достаточно информации, мы сделаем соответствующее заявление", - сказал Сальников.