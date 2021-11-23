В Минспорте заявили, что работа над семью объектами Универсиады отклонилась от плана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Отклонение от плановых сроков выполнения работ зафиксировано на семи объектах Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров в ходе рабочего совещания по подготовке к Всемирным летним студенческим играм в Екатеринбурге.

Левитин: заседание Совета при президенте по подготовке к Универсиаде пройдет в декабре

"По инфраструктурным мероприятиям в рамках программы мы констатируем отклонение от плановых сроков выполнения работ по семи объектам в части проектирования, получения заключения государственных экспертиз и начала строительных работ", - сказал Кадыров, отметив, что время для проведения работ еще имеется.

К зоне наиболее высокого риска Кадыров отнес Дворец дзюдо.

В октябре президент РФ поручил провести заседание Совета по вопросам дальнейшего развития массового спорта и подготовки Универсиады, назначив ответственными своего помощника Игоря Левитина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.