Тутберидзе: фигуристка Валиева продолжает развивать и усложнять программы

ТАСС, 23 ноября. Чемпионка мира среди юниорок по фигурному катанию Камила Валиева не перестает двигаться вперед и учить сложные элементы, за что ее невозможно не уважать. Такое мнение в передаче японского телевидения "Get Sports" высказала тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

Валиева в октябре победила на этапе серии Гран-при в Канаде, установив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ.

"Даже не знаю, с чем ее сравнить, потому что она очень многогранна. Она продолжает себя развивать, учить четверные, то есть фигуристка не остановилась на достигнутом, она пытается усложняться. Фигурное катание настолько ушло вперед, что это [путь Валиевой в спорте] достойно уважения", - сказала специалист.

Валиева отметила, что от решения Тутберидзе взять фигуристку к себе в группу зависела ее дальнейшая карьера. "Мы с мамой решили, что нужно двигаться дальше, и пришли к Этери Георгиевне. Мама сказала: "Если Этери Георгиевна тебя возьмет, ты продолжаешь кататься. Если нет, то пробуешь себя в танцах".

Валиевой 15 лет, она является чемпионкой мира среди юниорок, текущий сезон для нее первый на взрослом уровне.