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Футбол в России

Футболист Ордец продлил контракт с московским "Динамо"

Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2023/2024
Иван Ордец ("Динамо") Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Иван Ордец ("Динамо")
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Защитник Иван Ордец подписал новый контракт с московским футбольным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

29-летний футболист продлил соглашение до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления на один сезон. Предыдущий контракт истечет летом 2022 года.

Ордец выступает за "Динамо" с июля 2019 года. За столичный клуб он провел 64 матча и забил пять мячей.

В текущем сезоне "Динамо" после 15 туров набрало 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче бело-голубые 28 ноября в гостях сыграют с казанским "Рубином".

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