{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Организаторы ожидают, что более 500 тысяч зрителей посетят Универсиаду в Екатеринбурге

Во время соревнований будут задействованы 11 тысяч волонтеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Универсиада 2023 года в Екатеринбурге сможет принять 550 тыс. зрителей. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Сообщается также, что на Универсиаду приедут 10,5 тыс. атлетов и членов спортивных делегаций, будут задействованы 14,2 тыс. человек персонала и 11 тыс. волонтеров. В предыдущей редакции документа предполагалось, что соревнования смогут посетить 750 тыс. зрителей.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.

Теги
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Стоимость подготовки и проведения Универсиады 2023 года выросла на 5,1 млрд рублей
Общий объем средств на проведение соревнований в Екатеринбурге составляет 69,8 млрд рублей
Читать полностью