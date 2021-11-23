Организаторы ожидают, что более 500 тысяч зрителей посетят Универсиаду в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Универсиада 2023 года в Екатеринбурге сможет принять 550 тыс. зрителей. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Сообщается также, что на Универсиаду приедут 10,5 тыс. атлетов и членов спортивных делегаций, будут задействованы 14,2 тыс. человек персонала и 11 тыс. волонтеров. В предыдущей редакции документа предполагалось, что соревнования смогут посетить 750 тыс. зрителей.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает 18 видов спорта, в которых будут разыграны 247 комплектов медалей.