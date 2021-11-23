Футболист "Наполи" Инсинье не сыграет со "Спартаком" в матче Лиги Европы

ТАСС, 23 ноября. Нападающий итальянского футбольного клуба "Наполи" Лоренцо Инсинье не сможет сыграть в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против московского "Спартака" из-за травмы колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Неаполя.

Встреча пройдет в Москве 24 ноября и начнется в 18:30 мск. Во втором туре Лиги Европы "Спартак" одержал в гостях победу над "Наполи" со счетом 3:2.

Инсинье 30 лет, он является игроком "Наполи" с 2009 года, также он на правах аренды выступал за итальянские "Кавезе", "Фоджу" и "Пескару". Всего в составе "Наполи" на его счету 412 матчей, 114 голов и 90 результативных передач, вместе с клубом он выиграл Кубок и Суперкубок Италии. За сборную Италии форвард провел 53 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами.

После четырех туров "Спартак" занимает последнее, четвертое место в группе C, набрав 4 очка. Лидирует "Наполи" (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5).