Фетисов надеется, что у Зубова все сложится в молодежной сборной России по хоккею

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сергей Зубов может успешно работать с молодыми игроками, однако ему необходимо учитывать специфику молодежного хоккея. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Во вторник стало известно о том, что Зубов назначен главным тренером молодежной сборной России, а занимавший эту должность Браташ стал старшим тренером команды. В качестве и. о. главного тренера сборной России Зубов сменил Браташа на Кубке Карьяла, когда тот покинул Хельсинки в связи с личными обстоятельствами.

"Правильная ли кандидатура - Зубов? Это вопрос к Федерации хоккея России. Честно говоря, я не следил за тем, как Сергей Зубов работал в рижском "Динамо", но могу сказать одно: в молодежном хоккее есть своя специфика", - сказал специалист.

"Здесь никакой прошлый опыт не поможет. Это совершенно другой мир. Однако я надеюсь, что у Сергея Зубова все получится", - добавил Фетисов.

Хоккеисты молодежной сборной России соберутся в подмосковном Новогорске 1 декабря. 15 декабря команда вылетит в Канаду, где в Ред-Дире и Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января пройдет чемпионат мира.