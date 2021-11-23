Потерявший сознание хоккеист юниорской сборной России Родионов введен в кому

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Защитник юниорской сборной России и московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Динамо" Валентин Родионов, перенесший операцию после столкновения во время матча Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА, находится в медикаментозной коме. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Инцидент произошел в воскресенье. Родионов потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция.

"Динамо" оказывает полную поддержку Валентину Родионову. Здоровьем юного динамовца занимаются лучшие врачи Москвы", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо", в котором также отмечается, что клуб взял на себя все финансовые расходы по медикаментозному обеспечению.

Родионову 16 лет, в текущем сезоне он провел 10 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отметился одной результативной передачей.