Жуан Жезус: холодная погода не повлияет на игру "Наполи" в гостевом матче со "Спартаком"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Низкая температура воздуха в Москве не должна повлиять на игру футболистов "Наполи" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Спартака". Такое мнение журналистам высказал защитник итальянского клуба Жуан Жезус.

Матч между "Наполи" и "Спартаком" состоится в среду в Москве и начнется в 18:30 мск. В этот день ожидается ноль градусов.

"Я играл в России несколько раз и не думаю, что температура окажет какое-то влияние на наш футбол. Мы разомнемся хорошо перед матчем, и важно, как мы покажем себя на поле, - сказал Жезус. - У нас полноценная команда, есть хорошие игроки. Да, есть много травмированных, но мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата".

После четырех туров "Спартак" занимает последнее, четвертое место в группе C, набрав 4 очка. Лидирует "Наполи" (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5).