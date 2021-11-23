Спаллетти: российскому футболу есть куда расти, как и итальянскому

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти считает, что российскому футболу есть куда расти и в этом он схож с итальянским. Об этом Спаллетти рассказал журналистам.

В среду "Наполи" сыграет в Москве со "Спартаком" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

"Что касается уровня российского футбола, если сравниваем с Европой, то есть к чему стремиться. В этом есть схожесть с итальянским футболом", - сказал Спаллетти.

С 2009 по 2014 год Спаллетти возглавлял "Зенит", с которым становился чемпионом России (2010, 2012), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка (2011) России.