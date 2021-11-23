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В Москве откроется фан-зона для просмотра матча за мировую шахматную корону

Вместимость зоны будет ограничена согласно требованием Роспотребнадзора

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Фан-зона на время матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном будет открыта в московском ГУМе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

Матч за звание чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае. Официальный старт работе фан-зоны будет дан 26 ноября в 15:15 мск. Вход свободный, однако вместимость будет ограничена согласно требованиям Роспотребнадзора.

"Москвичи и гости столицы смогут наблюдать за матчем на большом экране, установленном в ГУМе (3 этаж, 1 линия). Комментаторами игр выступят гроссмейстер, известный шахматный комментатор Сергей Шипов и гроссмейстер среди женщин Дина Беленькая", - говорится в сообщении.

Непомнящему 31 год, в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимает пятое место. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.

Теги
Матч за мировую шахматную корону
Лига Европы
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