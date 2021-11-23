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Рустам Мухаметшин стал новым офицером по этике во Всероссийской федерации легкой атлетики

Ранее эту должность занимала Александра Тихомирова

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Рустам Мухаметшин вступил в должность офицера по этике во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В обязанности Мухаметшина будет входить продолжение работы, направленной на построение культуры полной неприемлемости нарушения антидопингового законодательства и приверженности соблюдению кодекса этики в ВФЛА и регионах.

Ранее эту должность занимала бывший заместитель директора по деловой этике и комплаенсу "Вымпелкома" Александра Тихомирова.

Мухаметшин ранее работал в банковской сфере и четырех крупнейших аудиторских компаниях мира.

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Летние олимпийские виды спорта
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