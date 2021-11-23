В Ярославской области открыли два футбольных поля в рамках сотрудничества с РФС

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и бывшие игроки сборной России Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев во вторник открыли два малых футбольных поля в Гаврилов-Яме. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"23 ноября во время рабочего визита в Гаврилов-Ям врио губернатора Михаил Евраев принял участие в открытии двух малых футбольных полей, построенных в рамках сотрудничества между Министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом и правительством области. РФС поставил материалы и оборудование для оснащения новых спортивных объектов", - говорится в сообщении.

Также в Гаврилов-Яме будет построен футбольный стадион с искусственным покрытием, беговыми дорожками, трибунами и освещением. Площадка уже подготовлена для строительства, РФС поставил стройматериалы, скамейки запасных игроков с навесом, комплекты переносных ворот с сеткой, а также искусственное покрытие размером 112х73 метра с разметкой. Планируется обустройство трибун, освещения, парковочной зоны.

Сметная стоимость стадиона составляет около 100 млн рублей. Мини-поля и стадион будут переданы на баланс Гаврилов-Ямской детско-юношеской спортивной школы для проведения соревнований и тренировок.

"В Гаврилов-Ямском районе активно развивается футбол. И это вполне закономерно, ведь именно здесь в 1912 году появилась первая в России футбольная арена. В этом году Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа получила почетный статус детского центра Российского футбольного союза. В районе будут созданы необходимые условия для тренировок, к работе с юными футболистами будут привлечены тренеры регионального центра "Шинник", - цитирует пресс-служба Евраева.

Аршавин, Титов, Аленичев, Тихонов и Сычев провели для детей мастер-классы. После этого спортсмены отправились в Ярославль на фестиваль футбола "Наша смена", который пройдет на стадионе "Шинник".