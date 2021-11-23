Бодниева: российским гандболисткам на чемпионате мира поставлена мегаамбициозная задача

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу на предстоящем чемпионате мира должна дойти как минимум до полуфинала, такую задачу поставило руководство национальной федерации. Об этом журналистам сообщила новый главный тренер сборной Людмила Бодниева.

Состав российской сборной сейчас переживает период серьезного обновления, который начался после Олимпиады в Токио, где команда стала серебряным призером. Бодниева возглавила команду в конце сентября, сменив на посту главного тренера Алексея Алексеева.

"Волнительно, тревожно и в то же время ответственно, - поделилась Бодниева ожиданиями от предстоящего турнира. - Федерация в лице [ее президента] Сергея Николаевича Шишкарева озвучила достаточно амбициозную задачу - попасть в полуфинал, в четверку лучших команд чемпионата мира".

"На данный момент это мегаамбициозная задача, - отметила она. - Команда приняла этот вызов, насколько успешно сложится турнир, я загадывать не могу, потому что в этом составе мы еще не провели ни одной довольно сложной игры, за исключением товарищеского матча со сборной Германии".

Чемпионат мира пройдет с 3 по 19 декабря. Заключительный этап подготовки российские гандболистки проведут в Норвегии, где сыграют три товарищеских матча. "Тогда будет более понятно, насколько мы готовы соперничать с российскими топ-командами", - сказала Бодниева.