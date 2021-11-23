Баранова: женской сборной России по баскетболу будет сложно попасть на Кубок мира

Сборная России встретится в отборочном турнире с командами США, Бельгии и Пуэрто-Рико. Сборная США выступит вне зачета, так как обеспечила себе участие в финальной части турнира после победы на Олимпиаде в Токио. Две лучшие команды, за исключением американской, попадут на Кубок мира. Данный формат отбора проводится впервые: ранее сборные попадали на турнир, занимая определенные места в континентальных первенствах.

"Для нас эта группа не проходная. Сборной Бельгии мы проигрываем регулярно, там молодые девчонки, они играют в Евролиге - это очень опытная команда. Команду США мы не пройдем, без сомнений, и сборная Пуэрто-Рико - это команда-загадка. Я женскую команду никогда не видела, видела только мужскую - они очень похожи на команду Кубы, и, если там такие же девочки, как кубинки, сомневаюсь, что мы пройдем. Но если мы сможем их обыграть, у нас будет шанс попасть на Кубок мира", - сказала Баранова.

Также она раскритиковала нынешний формат отбора. "Я негативно отношусь к такому формату и к тому, что мировое и континентальное первенства планируют проводить раз в четыре года, потому что для развития спорта чемпионаты мира должны проходить, как в хоккее, каждый год. Мы почему-то пошли по пути футбола, волейбол активно развивается, на волейбольные турниры очень интересно смотреть, там сборные подросли. Баскетбол приходит в упадок, чем реже сборные встречаются, тем хуже, поэтому, мне кажется, Международная федерация баскетбола недорабатывает, и с этим надо что-то делать", - отметила олимпийская чемпионка.

Отборочный турнир к Кубку мира пройдет с 10 по 13 февраля, сборная России проведет все матчи в США.