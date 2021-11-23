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Летние олимпийские виды спорта

Гандболистка Екатерина Ильина сравнила стиль работы Бодниевой и Трефилова

Спортсменка считает, что нынешний главный тренер женской сборной России старается более открыто разговаривать с игроками
Екатерина Ильина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Екатерина Ильина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Людмила Бодниева в отличие от Евгения Трефилова на посту главного тренера женской сборной России по гандболу относится к игрокам чутче и старается разговаривать с ними открыто. Об этом журналистам рассказала олимпийская чемпионка Екатерина Ильина, которая в составе национальной команды готовится к чемпионату мира.

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Российская сборная переживает период серьезного обновления состава, он начался после Олимпиады в Токио, на которой команда стала серебряным призером. Бодниева возглавила сборную в конце сентября, сменив на посту главного тренера Алексея Алексеева. В позапрошлый олимпийский цикл сборной руководил Евгений Трефилов, при нем команда завоевала олимпийское золото и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

"Команду впервые возглавляет женщина, она лучше понимает нашу психологию, к тому же она раньше была игроком, - сказала Ильина. - Мы с ней разговариваем открыто, она спрашивает, есть ли у нас проблемы личного характера, всегда готова поддержать и помочь нам. Можно сказать, что она более открытый человек, тренер и даже психолог".

"С Евгением Васильевичем такого, конечно же, не было. Вы же наверняка знаете его или видели со стороны, как он всех без разбора... Там уже не важно, какие у тебя проблемы и что с тобой происходит, нужно пахать, пахать и еще раз пахать. Но понятно, что с Людмилой Валерьевной мы тоже работаем в полную силу, мыслей отлынивать не возникает", - добавила она.

Чемпионат мира пройдет с 3 по 19 декабря в Испании. "Мы играем в современный быстрый гандбол, с хорошей, жесткой защитой, - сказала Ильина. - В атаке стараемся действовать быстро и комбинационно".

"У нас много молодых девочек, и как старший игрок стараюсь их поддерживать еще больше, ведь для кого-то это будет первый чемпионат мира".

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