Ласицкене не вошла в пятерку претендентов на звание лучшей легкоатлетки года

ТАСС, 23 ноября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не вошла в пятерку претендентов на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

22 октября пресс-служба World Athletics объявила о включении Ласицкене в расширенный список номинантов.

В пятерку номинантов вошли: нидерландка Сифан Хассан (бег на 5 000 м и 10 000 м), кенийка Фаит Кипьегон (бег на 1 500 м), американка Сидни Маклафлин (бег на 400 м с барьерами), представительница Венесуэлы Юлимар Рохас (тройной прыжок) и Элейн Томпсон с Ямайки (бег на 100 м и 200 м, эстафета 4х100 м). Победитель будет объявлен 1 декабря.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой, в сентябре в пятый раз победила в финале Бриллиантовой лиги. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.