Кириленко: российские баскетболистки попали в очень сложную группу в отборе к Кубку мира

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу попала в очень сложную группу в отборочном турнире на Кубок мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Во вторник в Женеве состоялась жеребьевка квалификационного турнира Кубка мира 2022 года. Сборная России попала в группу D к командам США, Пуэрто-Рико и Бельгии. Матчи группы D пройдут в Вашингтоне. Сборная США уже обеспечила себе путевку как олимпийский чемпион и выступит в квалификации вне конкурса, но все матчи с ее участием идут в зачет.

"Конечно, российские баскетболистки должны ставить перед собой задачу - выходить из группы, - сказал Кириленко. - Иначе зачем тогда ехать в Вашингтон? Действительно группа очень сложная, и это очередная проверка силы нашей команды. После чемпионата Европы россиянки преобразились, лидеры набрались опыта. Уже можно начинать показывать зубы".

Квалификация Кубка мира пройдет с 10 по 13 февраля. Финальный турнир состоится в Сиднее с 22 сентября по 1 октября 2022 года.