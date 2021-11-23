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Летние олимпийские виды спорта

Манагарова: обновленную сборную России по гандболу чемпионатом мира не напугать

Серебряный призер Олимпиады отметила, что у игроков достаточно опыта, несмотря на молодой возраст
Юлия Манагарова (слева) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Юлия Манагарова (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу способна бороться за медали чемпионата мира, даже несмотря на то, что после Олимпиады ее состав серьезно омолодился. Об этом журналистам заявила серебряный призер токийской Олимпиады Юлия Манагарова, которая в составе сборной готовится к чемпионату мира.

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Российская сборная переживает период серьезного обновления состава, он начался после Олимпиады в Токио. Команду в конце сентября возглавила Людмила Бодниева, сменив на посту главного тренера Алексея Алексеева.

"Не страшно, - сказала Манагарова о предстоящем чемпионате мира. - Все девчонки играют в еврокубках, опыта у игроков достаточно, даже несмотря на молодой возраст. Будем помогать, поддерживать. Это нормально, что состав омолаживается, это абсолютно нормальный процесс, будем делать все возможное".

"Задачи никогда не меняются - все хотят побеждать и показывать результат. Все хотят максимума, но все зависит от нас, - добавила она. - Наш тренер ставит серьезную задачу, мы говорим о медалях. Но все будет зависеть от процесса, мы должны выдавать максимум".

Чемпионат мира пройдет с 1 по 19 декабря, российская команда первый матч на турнире сыграет 3 декабря.

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