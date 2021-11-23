Двукратный чемпион мира по хоккею Еременко намерен завершить карьеру по окончании сезона

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Голкипер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Еременко намерен завершить профессиональную карьеру по окончании сезона. Комментарий вратаря приводит пресс-служба "Динамо".

Для 41-летнего Еременко нынешний сезон в составе бело-голубых является 17-м по счету. За "Динамо" он выступает с 2011 года, ранее он играл за москвичей с 2002 по 2005 год.

"Перед тем, как подписывать нынешний контракт, я сперва переговорил с руководством клуба и тренерами - нужен ли я команде? - сказал Еременко. - Для меня важно, чтобы в меня верили, чтобы во мне были заинтересованы. Понятно, что сам я хотел играть и чувствовал, что могу, но этого мало. Важно, хочет ли клуб, чтобы я карьеру продолжал. Подписал контракт только после того, как мне ответили: "Сань, ты нужен". По окончании этого сезона я, наверное, остановлюсь. Хочется больше времени проводить дома. Жизнь проходит, и у профессиональных спортсменов всегда получается так, что семья на втором плане, а это не совсем правильно".

Еременко является воспитанником "Динамо". Также он выступал за тверской ТХК, челябинский "Мечел", казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев". Является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России побеждал на двух чемпионатах мира (2008, 2009), также на его счету одно серебро (2010) и две бронзы (2005, 2007).