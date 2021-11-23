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Летние олимпийские виды спорта

Стали известны даты проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани

Соревнования пройдут с 17 по 22 декабря 2022 года
Евгений Рылов (Россия) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Евгений Рылов (Россия)
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

Казань получила право на проведение соревнования 17 июля 2017 года. Также в 2022 году в Казани пройдет Всемирная конвенция FINA.

"Мы будем очень рады вернуться в Казань на чемпионат мира 2022 года. Этот город любит водные виды спорта, помещения мирового класса обеспечивают спортсменам идеальные условия для выступления на высочайшем уровне", - заявил президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

"Наше сотрудничество с FINA укрепляется после успешно организованного чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. В Казани действительно любят спорт, в частности водные виды, поэтому я уверен, что спортсменов, приехавших в город со всего мира, ждет теплый прием", - сказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

В 2021 году в Казани прошел чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Медальный зачет выиграли российские пловцы, завоевавшие 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняла команда Нидерландов (8-5-5), третье - сборная Италии (7-18-10).

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