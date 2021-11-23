Международная ассоциация бокса планирует создать академию в Палестине

СОЧИ, 23 ноября. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) готова оказать поддержку Палестине в развитии вида спорта и создать академию в стране. Об этом журналистам сообщил президент AIBA Умар Кремлев.

Во вторник Кремлев в Сочи встретился с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

"Наши переговоры прошли очень позитивно. На самом деле моя задача - чтобы в каждой стране развивался бокс. И учитывая, что палестинские спортсмены давно не выступали, и в этом году мы помогли им, чтобы они выступили на чемпионате мира в Белграде, мы и дальше будем их поддерживать и развивать бокс в Палестине", - сказал Кремлев.

"Мы обсудили программу развития бокса в школах, институтах, говорили о создании академии бокса, чтобы больше детей с улиц собрать и они бы занимались спортом и продвигали свою страну. Мы обсудили предоставление помещения, места, где будет создана эта академия бокса, где можно будет развивать бокс и привлекать спортсменов. Также был указ президента о внедрении бокса во все сферы обучения в институты, школы. Говорили об участии женской сборной в чемпионате мира в Турции, мы как международная ассоциация готовы помочь, в том числе финансово", - добавил Кремлев.