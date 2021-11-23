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КХЛ
Обновлено 

СКА разгромил "Нефтехимик" со счетом 8:2 и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

По две шайбы забросили Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко
Хоккеисты СКА Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 23 ноября. Петербургский СКА со счетом 8:2 победил "Нефтехимик" из Нижнекамска в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" в присутствии 1 970 зрителей.

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Заброшенными шайбами в составе нижнекамцев отметились Егор Попов (5-я минута) и Тимур Хафизов (58), у СКА отличились Кирилл Марченко (11, 15), Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов (34), Андрей Кузьменко (37, 54), Никита Гусев (45) и Захар Бардаков (48).

Форвард "Нефтехимика" Дэн Секстон достиг отметки в 200 передач в КХЛ. За нижнекамскую команду он выступает с мая, ранее он играл за нее с 2014 по 2018 год. Также в лиге американец представлял екатеринбургский "Автомобилист" (2018-2021). Всего в КХЛ на его счету 306 (106+200) очков в 401 матче.

Подопечные Валерия Брагина прервали антирекордную для клуба серию в КХЛ из шести поражений и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 41 очком в активе после 31 матча. "Нефтехимик" проиграл впервые за последние четыре встречи и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 31 игре.

В следующем матче СКА встретится в гостях с казанским "Ак Барсом" 25 ноября. "Нефтехимик" в этот же день примет рижское "Динамо".

В других матчах дня "Барыс" из Нур-Султана дома победил в серии буллитов минское "Динамо" (3:2), уфимский "Салават Юлаев" на своем льду проиграл нижегородскому "Торпедо" (0:1), казанский "Ак Барс" в домашнем матче выиграл у рижского "Динамо" (4:2).

В новость внесены изменения в 22:05 мск - добавлены результаты трех матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Йокерит311532227103-7844
2Динамо М3119110010105-7342
3ЦСКА31134311976-6442
4СКА31141332898-7041
5Северсталь30113422871-6740
6Локомотив311510321084-7137
7Динамо Мн311140321191-9935
8Торпедо311410221280-7234
9Спартак321150111477-8134
10Сочи31821311667-8626
11Динамо Р30910321559-9125
12Витязь31601551477-9924
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург312023015109-6851
2Трактор33153611799-7850
3Ак Барс32143304876-7044
4Салават Юлаев321721111090-6342
5Авангард311711011188-6939
6Сибирь311203131260-6534
7Нефтехимик311121131379-8932
8Автомобилист3110213213101-9131
9Барыс31633221576-9828
10Амур32524231664-9027
11Куньлунь31611122066-11619
12Адмирал31501322053-10117

 

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