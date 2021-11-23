СКА разгромил "Нефтехимик" со счетом 8:2 и прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 23 ноября. Петербургский СКА со счетом 8:2 победил "Нефтехимик" из Нижнекамска в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Нефтехим-Арене" в присутствии 1 970 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе нижнекамцев отметились Егор Попов (5-я минута) и Тимур Хафизов (58), у СКА отличились Кирилл Марченко (11, 15), Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов (34), Андрей Кузьменко (37, 54), Никита Гусев (45) и Захар Бардаков (48).
Форвард "Нефтехимика" Дэн Секстон достиг отметки в 200 передач в КХЛ. За нижнекамскую команду он выступает с мая, ранее он играл за нее с 2014 по 2018 год. Также в лиге американец представлял екатеринбургский "Автомобилист" (2018-2021). Всего в КХЛ на его счету 306 (106+200) очков в 401 матче.
Подопечные Валерия Брагина прервали антирекордную для клуба серию в КХЛ из шести поражений и располагаются на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 41 очком в активе после 31 матча. "Нефтехимик" проиграл впервые за последние четыре встречи и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 31 игре.
В следующем матче СКА встретится в гостях с казанским "Ак Барсом" 25 ноября. "Нефтехимик" в этот же день примет рижское "Динамо".
В других матчах дня "Барыс" из Нур-Султана дома победил в серии буллитов минское "Динамо" (3:2), уфимский "Салават Юлаев" на своем льду проиграл нижегородскому "Торпедо" (0:1), казанский "Ак Барс" в домашнем матче выиграл у рижского "Динамо" (4:2).
В новость внесены изменения в 22:05 мск - добавлены результаты трех матчей.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Йокерит
|31
|15
|3
|2
|2
|2
|7
|103-78
|44
|2
|Динамо М
|31
|19
|1
|1
|0
|0
|10
|105-73
|42
|3
|ЦСКА
|31
|13
|4
|3
|1
|1
|9
|76-64
|42
|4
|СКА
|31
|14
|1
|3
|3
|2
|8
|98-70
|41
|5
|Северсталь
|30
|11
|3
|4
|2
|2
|8
|71-67
|40
|6
|Локомотив
|31
|15
|1
|0
|3
|2
|10
|84-71
|37
|7
|Динамо Мн
|31
|11
|4
|0
|3
|2
|11
|91-99
|35
|8
|Торпедо
|31
|14
|1
|0
|2
|2
|12
|80-72
|34
|9
|Спартак
|32
|11
|5
|0
|1
|1
|14
|77-81
|34
|10
|Сочи
|31
|8
|2
|1
|3
|1
|16
|67-86
|26
|11
|Динамо Р
|30
|9
|1
|0
|3
|2
|15
|59-91
|25
|12
|Витязь
|31
|6
|0
|1
|5
|5
|14
|77-99
|24
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|31
|20
|2
|3
|0
|1
|5
|109-68
|51
|2
|Трактор
|33
|15
|3
|6
|1
|1
|7
|99-78
|50
|3
|Ак Барс
|32
|14
|3
|3
|0
|4
|8
|76-70
|44
|4
|Салават Юлаев
|32
|17
|2
|1
|1
|1
|10
|90-63
|42
|5
|Авангард
|31
|17
|1
|1
|0
|1
|11
|88-69
|39
|6
|Сибирь
|31
|12
|0
|3
|1
|3
|12
|60-65
|34
|7
|Нефтехимик
|31
|11
|2
|1
|1
|3
|13
|79-89
|32
|8
|Автомобилист
|31
|10
|2
|1
|3
|2
|13
|101-91
|31
|9
|Барыс
|31
|6
|3
|3
|2
|2
|15
|76-98
|28
|10
|Амур
|32
|5
|2
|4
|2
|3
|16
|64-90
|27
|11
|Куньлунь
|31
|6
|1
|1
|1
|2
|20
|66-116
|19
|12
|Адмирал
|31
|5
|0
|1
|3
|2
|20
|53-101
|17