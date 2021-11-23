Командный Кубок мира по боксу пройдет в 15 регионах России

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 ноября. /ТАСС/. Спортсмены более чем из 40 стран примут участие в командном Кубке мира по боксу, который пройдет в 15 регионах России в 2022 году. Об этом журналистам рассказал президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

Турнир из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября нынешнего года на 2022 год. Финальный этап примет Москва.

"В ближайшее время в России пройдет Кубок мира, для проведения которого будут привлечены 15 регионов, туда приедут спортсмены из более чем 40 стран. Сперва по всему миру будет идти отбор, также как на чемпионате мира по футболу", - сказал Кремлев.

Глава организации рассказал об антиковидных мерах на турнире. "Мы должны соблюдать все медицинские рекомендации, которые есть, потому что для нас важно здоровье спортсменов. Если не будет спортсменов, не будет и нас. Конечно, было бы лучше, если бы участники вакцинировались", - отметил он.