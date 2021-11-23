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Бокс

Кремлев заявил о желании создать международную академию бокса в "Сириусе"

Президент Международной ассоциации бокса отметил, что в академии должны будут работать специалисты узкого профиля
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 ноября. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" может стать базой для международной академии бокса, в которой будут работать специалисты узкого профиля. Об этом журналистам сообщил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

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Во вторник Кремлев в Сочи провел встречу с лидером Палестины Махмудом Аббасом.

"Бокс - это самый сложный вид спорта и самый уникальный. Здесь, конечно, боксеры не смогут работать, должны быть узкие специалисты. Не может быть массажист или врач, который обслуживает другие виды спорта, работать с боксом. Здесь, в "Сириусе", мы хотим сделать отдельную академию, чтобы она стала международной и работала для боксеров", - сказал Кремлев.

На первой в России федеральной территории "Сириус" был создан спортивный кластер. В него входят объекты олимпийского наследия, расположенные на территории "Сириуса", также туда войдут строящиеся медицинские лаборатории и два олимпийских объекта, находящиеся в горном кластере Сочи. Цель кластера — готовить ведущих тренеров и спортсменов для формирования кадрового спортивного резерва страны.

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