Кремлев: инвестиции в строительство Международной академии бокса в Сириусе окупятся

СИРИУС /Федеральная территория/, 23 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в строительство Международной академии бокса на федеральной территории Сириус полностью окупятся за счет привлечения иностранных команд на сборы и специалистов из других стран на переподготовку. Об этом журналистам сообщил президент AIBA Умар Кремлев.

Ранее во вторник Кремлев сообщал, что ассоциация планирует создать в Сириусе Международную академию бокса.

"Если говорить о международной академии, конечно, это большие инвестиции. И они все окупаются, потому что со всего мира приезжают. Также представители других стран будут приезжать на повышение квалификации", - сказал Кремлев.

В качестве примера он привел Олимпиаду в Сочи, после которой город кардинально изменился, а поток туристов в него увеличился.

"Олимпиада что создала: она сделала новый Сочи. Весь мир узнал, что такое Сочи. И сегодня все эти здания используются, функционируют. Посмотрите, сколько молодежи в Сочи тренируется. Также, если привлекать сюда международные события. Создание таких [международных] академий только увеличит инвестиции в регион", - отметил президент ассоциации.

На вопрос о возможном объеме инвестиций Кремлев не ответил.