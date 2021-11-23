Футболист "Фиорентины" Кокорин вернулся к тренировкам после травмы

ТАСС, 23 ноября. Российский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе после мышечной травмы. Об этом сообщили газете "Спорт-Экспресс" в пресс-службе "Фиорентины".

Кокорин не выходил на поле с 3 октября, тогда он сыграл 14 минут в матче седьмого тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:2).

"Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе", - сказали в пресс-службе "Фиорентины".

Кокорину 30 лет, он перешел из московского "Спартака" в "Фиорентину" в январе. В составе клуба из Флоренции россиянин выходил на поле в семи играх, не отметившись результативными действиями.