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Футбол в Италии

Футболист "Фиорентины" Кокорин вернулся к тренировкам после травмы

Российский нападающий не выходил на поле в официальных матчах с 3 октября

ТАСС, 23 ноября. Российский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе после мышечной травмы. Об этом сообщили газете "Спорт-Экспресс" в пресс-службе "Фиорентины".

Кокорин не выходил на поле с 3 октября, тогда он сыграл 14 минут в матче седьмого тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:2).

"Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе", - сказали в пресс-службе "Фиорентины".

Кокорину 30 лет, он перешел из московского "Спартака" в "Фиорентину" в январе. В составе клуба из Флоренции россиянин выходил на поле в семи играх, не отметившись результативными действиями.

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