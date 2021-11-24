Исполком и совет учредителей WADA обсудят процесс восстановления РУСАДА

ТАСС, 24 ноября. Заседание исполкома и совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) пройдет 24-25 ноября. Там будут обсуждать и то, как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполняет свою дорожную карту.

Одним из пунктов будет рассмотрение рекомендаций специальной рабочей группы, которая занимается реформой системы управления в рамках программы развития организации до 2024 года. Об этой группе было объявлено еще год назад, она будет заниматься работой по шести приоритетным направлениям. Речь идет о том, чтобы подавать пример по решению проблем, расширять охват воздействия антидопинговых программ за счет наращивания потенциала и обмена знаниями между антидопинговыми организациями, привлекать спортсменов к разработкам антидопинговой политики, взаимодействовать и сотрудничать со всеми, кто занимается антидопинговой работой, повышать осведомленность, улучшать качество работы и оптимизировать экономическую эффективность.

Также пойдет разговор о роли WADA в проведении зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, будет обсужден бюджет на следующий год и прогноз по бюджету на период с 2023 по 2025 год, влияние коронавируса на антидопинговые мероприятия.

Важным вопросом является и статус соответствия национальных антидопинговых агентств кодексу WADA. На этот раз будет обсуждаться, помимо всего прочего, рекомендация лишить статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу агентство Таиланда.

"Все в штатном режиме"

Совет учредителей заслушает информацию об изменениях в связи с процессом восстановления РУСАДА, которое длится около пяти лет. Российское агентство получило от WADA план восстановления статуса соответствия кодексу в начале июня этого года, он план должен быть реализован до 16 декабря 2022 года - последнего дня санкций Спортивного арбитражного суда по отношению к России. Санкции вступили в силу 17 декабря прошлого года.

Российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под своим флагом и гимном, Россия не может подавать заявки на проведение мировых первенств, Олимпиады и Паралимпиады, а также, за некоторыми исключениями, проводить в период санкций соревнования такого же статуса. Санкции также накладываются и на представителей правительства РФ, администрации президента, главу государства, членов обоих палат парламента, руководителей федеральных агентств и ведомств, которые не имеют права посещать чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпиады, если у них нет приглашения от первых лиц стран-организаторов, либо если указанные чиновники не заявлены как члены команд или не входят в Международный олимпийский комитет или Международный паралимпийский комитет.

"Пока все в штатном режиме, - говорится в сообщении пресс-службы РУСАДА. - В феврале нас ожидает аудит WADA, начинаем к нему готовиться. Положительным фактором является то, что коллегиальные органы управления начинают разделять цели и ценности плана мониторинга и судебного решения CAS. Ответственность за восстановление в правах лежит на всем РУСАДА без исключения".

Неизвестно, будут ли исполком и совет учредителей обсуждать дело, связанное с нарушением Национальном антидопинговым агентством Украины международных стандартов тестирования и исследования. По итогам операции "Геркулес", которая началась в 2019 году, были выявлены свидетельства того, что с 2012 года украинское агентство заранее уведомляло своих спортсменов о грядущих допинг-контролях.