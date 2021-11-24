Главный тренер "Мальмё" заявил, что гордится игрой команды в матче против "Зенита"

ТАСС, 24 ноября. Главный тренер шведского футбольного клуба "Мальмё" Йон-Даль Томассон остался горд игрой команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского "Зенита". Об этом Томассон рассказал на пресс-конференции.

Во вторник "Мальмё" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. У хозяев отличился Сёрен Риекс (28-я минута), в составе "Зенита" гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2). На 51-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал 11-метровый.

"Видел ли я эпизод со вторым пенальти? Праздник пришел слишком рано в Россию. Много эпизодов было, когда судья использовал VAR (систему видеоассистента рефери - прим. ТАСС), мы должны с этим жить. Я горжусь командой, нашими футболистами, нашей игрой, как создали гол", - сказал Томассон.

"Мы играли хорошо против великолепной команды "Зенит", мы сделали все возможное сегодня. Что касается результата матча, то я разочарован, больше ничего сказать не могу. После матча я поблагодарил арбитра за работу", - добавил Томассон.

"Мальмё" занимает последнюю строчку турнирной таблицы группы Н, команда набрала одно очко и уже не сможет обогнать "Зенит" из-за преимущества петербургского клуба в личных встречах. В матче второго тура "Зенит" обыграл шведскую команду со счетом 4:0. В заключительном, шестом туре шведская команда на выезде сыграет с итальянским "Ювентусом", встреча пройдет 8 декабря.