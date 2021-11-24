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НХЛ

Шатаут Василевского и две передачи Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию"

Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 4:0
Андрей Василевский (слева) AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Андрей Василевский (слева)
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 24 ноября. "Тампа" обыграла "Филадельфию" со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Зак Богосян (3-я минута), Стивен Стэмкос (27), Кори Перри (37), Алекс Барре-Буле (48).

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами, на его счету 10 очков (два гола + восемь передач) в 16 матчах регулярного чемпионата. Эта игра стала для россиянина 300-й в НХЛ. Вратарь команды Андрей Василевский провел первую в текущем сезоне игру "на ноль" и одержал девятую победу за 15 встреч. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов не сумел отличиться.

"Тампа" набрала 25 очков за 18 матчей, команда занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. На счету "Филадельфии" 19 очков в 17 играх, она идет седьмой в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 27 ноября дома против "Сиэтла". "Филадельфия" 25 ноября сыграет на выезде с "Флоридой".

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