Шатаут Василевского и две передачи Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию"

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами, на его счету 10 очков (два гола + восемь передач) в 16 матчах регулярного чемпионата. Эта игра стала для россиянина 300-й в НХЛ. Вратарь команды Андрей Василевский провел первую в текущем сезоне игру "на ноль" и одержал девятую победу за 15 встреч. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов не сумел отличиться.

"Тампа" набрала 25 очков за 18 матчей, команда занимает третье место в таблице Атлантического дивизиона. На счету "Филадельфии" 19 очков в 17 играх, она идет седьмой в Столичном дивизионе.

Следующий матч "Тампа" проведет 27 ноября дома против "Сиэтла". "Филадельфия" 25 ноября сыграет на выезде с "Флоридой".