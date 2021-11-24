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НХЛ

Шайба Гурьянова и передача Радулова помогли "Далласу" обыграть "Эдмонтон" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Тайлер Сегин и Денис Гурьянов (оба - "Даллас") AP Photo/Richard W. Rodriguez
Описание
Тайлер Сегин и Денис Гурьянов (оба - "Даллас")
© AP Photo/Richard W. Rodriguez

ТАСС, 24 ноября. "Даллас" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Роопе Хинц (11-я минута), Джейсон Робертсон (16), Денис Гурьянов (30), Люк Гленденинг (49). У проигравших шайбу забросил Райан Маклеод (31).

Гурьянов забросил третью шайбу в текущем сезоне и набрал шесть очков (три гола + три передачи) в 16 матчах. Его одноклубник Александр Радулов отметился одной результативной передачей, в активе россиянина восемь очков (1+7) за 17 игр. Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не сумел отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с 29 апреля, он набирал очки в 25 играх подряд.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 18 очков в 17 матчах, "Эдмонтон" с 26 очками после 18 игр идет вторым в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Даллас" 27 ноября примет "Колорадо", "Эдмонтон" 25 ноября сыграет на выезде с "Аризоной".

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